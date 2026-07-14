Informations pratiques

LA NATURE DES ÉQUILIBRES · Sylvain Gouraud · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 18 mars 2027, 19h00 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Sylvain Gouraud rassemble sur scène images et entretiens issus des pratiques agricoles. En manipulant les photographies, il propose une traversée des paysages de travail et des savoirs paysans,

Une traversée sensible au cœur des paysages agricoles.

À partir d’une longue enquête menée sur le terrain, Sylvain Gouraud rassemble sur scène images et entretiens issus des pratiques agricoles. En manipulant les photographies, il propose une traversée des paysages de travail et des savoirs paysans, en donnant à voir les gestes, les corps et les relations au vivant. Une exploration simple et directe de notre lien à la terre et aux équilibres qui la traversent.

FILM

JEU 18 MARS · 20H30 – Tarif unique 6€ / 3€ SORTIR! / PASS

Après la représentation, assistez à la projection d’un film documentaire en partenariat avec le Comptoir du Doc, dans le cadre du festival Ré·Elles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-18T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-18T20:15:00.000+01:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755465-la-nature-des-equilibres-monde-s-3

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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