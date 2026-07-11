Informations pratiques

LA NATURE DES ÉQUILIBRES · Sylvain Gouraud · MONDE·S#3 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 18 mars 2027, 19h00

Sylvain Gouraud rassemble sur scène images et entretiens issus des pratiques agricoles. En manipulant les photographies, il propose une traversée des paysages de travail et des savoirs paysans,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-03-18T19:00:00.000+01:00

Fin : 2027-03-18T20:15:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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