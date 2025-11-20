La nature des équilibres – Sylvain Gouraud Carré Saint-Médard-en-Jalles

La nature des équilibres – Sylvain Gouraud Jeudi 20 novembre, 20h30 Carré Gironde

Gratuit

Début : 2025-11-20T20:30:00 – 2025-11-20T21:45:00

Fin : 2025-11-20T20:30:00 – 2025-11-20T21:45:00

Sortie de résidence

Pendant près de dix ans, l’artiste et photographe Sylvain Gouraud a mené une enquête de terrain sur les pratiques agricoles. De cette immersion engagée est né un livre-enquête qu’il adapte aujourd’hui sur scène. Il déploie un corpus de photographies et d’interviews ponctuées d’anecdotes décrivant sous un angle esthétique diverses pratiques de culture. Avec La nature des équilibres, il propose une traversée sensible des paysages agricoles, où se mêlent trois mouvements : Voir, Savoir, Avoir. Comment notre regard influence-t-il les pratiques agricoles ? Comment les savoirs des agriculteur·trices se tissent-ils entre science et intuition ? Et comment la terre devient-elle un enjeu de pouvoir ?

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/la-nature-des-equilibres-.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

