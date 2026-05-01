Molsheim

La nature en fête

rue des Sports Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Profitez du printemps pour fêter la nature. L’association des parents d’élèves de Molsheim à un moment de partage à travers de nombreuses animations pour les enfants (parcours pieds nus, jeux de société, ateliers, …) Buvette, petite restauration, tartes flambées sur place.

L’association de parents d’élèves de Molsheim convie les familles à une journée pour fêter la nature.

Nombreux ateliers et animations pour les enfants de 3 à 11 ans.

Certaines animations sont gratuites, d’autres payantes (jeu de piste, petit sentier pieds nus, peintures naturelles, peinture à la boue, …).

Buvette et petite restauration sur place, stand de tartes flambées, parfait pour se restaurer.

Tous les bénéfices de la journée seront reversés aux écoles de Molsheim. .

rue des Sports Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 32 43 80 apepa.molsheim@gmail.com

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English :

Take advantage of spring to celebrate nature. The Molsheim Parent-Teacher Association has organized a number of activities for children (barefoot trail, board games, workshops, etc.). Refreshments, snacks and tarts flambées on site.

L’événement La nature en fête Molsheim a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig