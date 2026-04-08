Saint-Paul-sur-Save

LA NATURE EN FÊTE

SALLE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les Mairies de Saint-Paul et de Montaigut, ainsi que le collectif Graines de Save , ont le plaisir de vous inviter à leur Fête de la Nature !

Le printemps s’installe, les premières fleurs de l’année ajoutent de la couleur à la nature… Nous voici dans le thème de la journée prévue à Montaigut le samedi 11 avril. Nous vous proposons dans la matinée, nettoyons la nature sur Montaigut et St Paul, puis découverte de plantes sauvages. L’après-midi, ateliers et conférences variés à la salle des fêtes. Dîner en auberge espagnole avant une dernière conférence en soirée. De la bonne humeur et du partage… A partir de 9h30 pour un café d’accueil avant le nettoyons la nature . Balade botanique à partir de 11h30 et conférences et ateliers à partir de 14H. 0 .

SALLE FONTANILLES Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

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English :

The Mairies of Saint-Paul and Montaigut, along with the Graines de Save collective, are pleased to invite you to their Fête de la Nature !

L’événement LA NATURE EN FÊTE Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE