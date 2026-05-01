La nature en images, photographies et illustrations Louerre Tuffalun
La nature en images, photographies et illustrations Louerre Tuffalun samedi 16 mai 2026.
Tuffalun
La nature en images, photographies et illustrations
Louerre La Haute Cour Tuffalun Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Venez découvrir les 5 exposants de photographies et illustrations nature et animalières, dans le tiers-lieu, durant ces 2 jours.
Bar à disposition et possibilité de pique-niquer sur place en fonction de la météo.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026 de 10h à 19h. .
Louerre La Haute Cour Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23 francoisbreau@gmail.com
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English :
Come and discover the 5 exhibitors of nature and wildlife photography and illustrations, in the tiers-lieu, during these 2 days.
L’événement La nature en images, photographies et illustrations Tuffalun a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME