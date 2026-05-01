La nature en images, photographies et illustrations Louerre Tuffalun

Tuffalun

La nature en images, photographies et illustrations

Louerre La Haute Cour Tuffalun Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez découvrir les 5 exposants de photographies et illustrations nature et animalières, dans le tiers-lieu, durant ces 2 jours.

Bar à disposition et possibilité de pique-niquer sur place en fonction de la météo.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026 de 10h à 19h. .

Louerre La Haute Cour Tuffalun 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 07 23 francoisbreau@gmail.com

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English :

Come and discover the 5 exhibitors of nature and wildlife photography and illustrations, in the tiers-lieu, during these 2 days.

L’événement La nature en images, photographies et illustrations Tuffalun a été mis à jour le 2026-05-08 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME