La nature en origami

Arts du Japon 5 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs

Tarif : 40 – 40 – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-25

Chizuru, japonaise arrivée en France il y a un peu plus de 10 ans, vous ouvre ses portes pour une série d’ateliers dédiés à la beauté du monde végétal et animal. Sous l’œil et les conseils experts de cette artisane de talent, venez transformer le papier en sculpture.

Oubliez les souvenirs d’école car cette initiation à l’origami est un véritable mélange entre art, géométrie, maîtrise de soi et concentration. Une quête vers la précision où chaque millimètre conditionne la réussite de votre œuvre finale ! Pliage inversé, pincé, pas de collage ni découpage, juste votre ingéniosité au service d’un art millénaire ! Idéal en famille, en solo, en couple ou entre amis !

Réservation obligatoire en ligne.

Conditions

– A partir de 8 ans.

– Niveau initiation

Les tarifs (matériel fourni)

– De 1 personne à 4 personnes 49€

– De 5 à 8 personnes 45€

– De 9 ou 10 personnes 40€

Conditions de réservation

– En ligne ou par téléphone à l’Office de Tourisme Destination Loue Lison (avec paiement à distance par téléphone).

– 1 personne minimum

– Non remboursable changement de dates possible. .

Arts du Japon 5 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La nature en origami

L’événement La nature en origami Ornans a été mis à jour le 2026-02-03 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON