La nature en origami
Arts du Japon 5 Rue Pierre Vernier Ornans Doubs
Début : 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
2026-04-11 2026-04-25
Chizuru, japonaise arrivée en France il y a un peu plus de 10 ans, vous ouvre ses portes pour une série d’ateliers dédiés à la beauté du monde végétal et animal. Sous l’œil et les conseils experts de cette artisane de talent, venez transformer le papier en sculpture.
Oubliez les souvenirs d’école car cette initiation à l’origami est un véritable mélange entre art, géométrie, maîtrise de soi et concentration. Une quête vers la précision où chaque millimètre conditionne la réussite de votre œuvre finale ! Pliage inversé, pincé, pas de collage ni découpage, juste votre ingéniosité au service d’un art millénaire ! Idéal en famille, en solo, en couple ou entre amis !
Réservation obligatoire en ligne.
Conditions
– A partir de 8 ans.
– Niveau initiation
Les tarifs (matériel fourni)
– De 1 personne à 4 personnes 49€
– De 5 à 8 personnes 45€
– De 9 ou 10 personnes 40€
Conditions de réservation
– En ligne ou par téléphone à l’Office de Tourisme Destination Loue Lison (avec paiement à distance par téléphone).
– 1 personne minimum
– Non remboursable changement de dates possible. .
Arts du Japon 5 Rue Pierre Vernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 21 50
English : La nature en origami
