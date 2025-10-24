La Nature en suspens ! au château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly

24 octobre 2025 à 15h

2025-10-24

Le vendredi 24 octobre 2025 à 15h

Que diriez vous d’une balade sensorielle au cœur du parc du château ?

En humant l’air de l’Automne arrivant et en cueillant (de manière raisonnée) herbes, feuilles, cailloux, brindilles…

Les enfants et leurs parents explorent les textures, les formes et les couleurs de différentes matières naturelles pour créer les plus beaux mobiles nature . 12 .

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67

