La nature entre papier et photographie salle de la Cooperative Trédrez-Locquémeau vendredi 22 août 2025.

salle de la Cooperative port de Locquemeau Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-22 11:00:00

fin : 2025-08-28 18:00:00

2025-08-22

Anne-Cath présente ses portraits animaliers et compositions florales en art du papier, tout en finesse et poésie, tandis qu’Anne Dayot expose ses photographies de l’estran, capturant traces, dépôts d’algues et algues en mouvement au bord de l’eau. .

salle de la Cooperative port de Locquemeau Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 60 41 83

L’événement La nature entre papier et photographie Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose