La Nature et nous Les chimpanzés et nous Salle Charles Trenet Le Mans

Salle Charles Trenet 67, rue Alfred de Vigny Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
L’association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza au Mans organise une nouvelle conférence la Nature et nous .
Le 27 Février 2026
Les chimpanzés et nous
Des travaux pionniers de Jane Goodall aux recherches actuelles en milieu naturel
Par Sabrina Krief, Professeure au Muséum national d’Histoire Naturelle, directrice du Sebitoli Chimpanzee Project
conférence immersive en photos et vidéos .
Salle Charles Trenet 67, rue Alfred de Vigny Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 86 21 09 annechantal.taschon7@orange.fr
English :
The association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza in Le Mans is organizing a new conference Nature and us .
