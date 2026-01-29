La Nature et nous Les médicaments pour les animaux et l’impact sur l’environnement Salle Charles Trenet Le Mans
Salle Charles Trenet 67, rue Alfred de Vigny Le Mans Sarthe
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
L’association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza au Mans organise une nouvelle conférence la Nature et nous .
Par Monsieur Zeppa vétérinaire à Arnage .
Salle Charles Trenet 67, rue Alfred de Vigny Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 86 21 09 annechantal.taschon7@orange.fr
The association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza in Le Mans is organizing a new conference Nature and us .
