La Nature et nous « Permaculture » Salle Charles Trenet Le Mans

La Nature et nous « Permaculture » Salle Charles Trenet Le Mans vendredi 10 octobre 2025.

La Nature et nous « Permaculture »

Salle Charles Trenet 67, rue Alfred de Vigny Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

L’association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza au Mans organise une nouvelle conférence « la Nature et nous ».

Vous êtes invités le vendredi 10 Octobre 2025 à notre troisième conférence « La Nature et nous » de l’année 2025 sur le thème de la Permaculture salle Charles Trenet 67 Rue Alfred de Vigny au Mans à 20 Heures, .

Salle Charles Trenet 67, rue Alfred de Vigny Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 86 21 09 annechantal.taschon7@orange.fr

English :

The association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza in Le Mans is organizing a new conference « Nature and us ».

German :

Der Verein Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza in Le Mans organisiert eine neue Konferenz « la Nature et nous » (Die Natur und wir).

Italiano :

L’associazione Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza a Le Mans, organizza una nuova conferenza « La natura e noi ».

Espanol :

La asociación Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza en Le Mans, organiza una nueva conferencia « La naturaleza y nosotros ».

L’événement La Nature et nous « Permaculture » Le Mans a été mis à jour le 2025-09-22 par OT Le Mans