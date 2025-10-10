La Nature et nous « Permaculture » Salle Charles Trenet Le Mans
La Nature et nous « Permaculture » Salle Charles Trenet Le Mans vendredi 10 octobre 2025.
La Nature et nous « Permaculture »
Salle Charles Trenet 67, rue Alfred de Vigny Le Mans Sarthe
Début : 2025-10-10 20:00:00
2025-10-10
L’association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza au Mans organise une nouvelle conférence « la Nature et nous ».
Vous êtes invités le vendredi 10 Octobre 2025 à notre troisième conférence « La Nature et nous » de l’année 2025 sur le thème de la Permaculture salle Charles Trenet 67 Rue Alfred de Vigny au Mans à 20 Heures, .
Salle Charles Trenet 67, rue Alfred de Vigny Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 86 21 09 annechantal.taschon7@orange.fr
English :
The association Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza in Le Mans is organizing a new conference « Nature and us ».
German :
Der Verein Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza in Le Mans organisiert eine neue Konferenz « la Nature et nous » (Die Natur und wir).
Italiano :
L’associazione Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza a Le Mans, organizza una nuova conferenza « La natura e noi ».
Espanol :
La asociación Maison de la Nature Jacques Bouillault-Simba Nature, 110 Avenue Savorgnan de Brazza en Le Mans, organiza una nueva conferencia « La naturaleza y nosotros ».
