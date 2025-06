La nature et ses trésors Saint-Côme-du-Mont Carentan-les-Marais 8 août 2025 14:30

Manche

La nature et ses trésors Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 14:30:00

fin : 2025-08-08 16:30:00

Date(s) :

2025-08-08

Profitez des vacances en famille pour percer les secrets des plantes et des arbres des marais. Vous serez initié à la fabrication de petits objets buissonniers. A partir de 6 ans. Réservation obligatoire.

Saint-Côme-du-Mont 3 Village Les Ponts Douve

Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

English : La nature et ses trésors

Take advantage of your family vacation to discover the secrets of marsh plants and trees. You’ll also be introduced to the art of making small bushcraft items. Ages 6 and up. Reservations required.

German :

Nutzen Sie Ihren Familienurlaub, um die Geheimnisse der Pflanzen und Bäume im Sumpfgebiet zu lüften. Sie werden in die Herstellung von kleinen Buschobjekten eingeführt. Ab 6 Jahren. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Approfittate della vostra vacanza in famiglia e scoprite i segreti delle piante e degli alberi di palude. Verrete anche introdotti all’arte di costruire piccoli oggetti. Per bambini a partire dai 6 anni. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Aproveche al máximo sus vacaciones en familia y descubra los secretos de las plantas y los árboles de los pantanos. También se iniciará en el arte de fabricar pequeños objetos. Para niños a partir de 6 años. Imprescindible reservar.

