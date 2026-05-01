La Saulsotte

‘La Nature fête ses 20 ans !’, à La Saulsotte

10 rue Pavée La Saulsotte Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Dimanche 24 Mai 2026 De 14h à 17h

‘La Nature fête ses 20 ans !’

Venez fêter la 20ème édition de la Fête de la Nature en partant à la découverte de la biodiversité et de la géologie de la carrière de Montpothier/La Saulsotte !

Ancienne carrière d’extraction de glaise aujourd’hui classée Arrêté de protection de biotope (APPB) et propriété du CENCA, ce site unique en son genre sur le territoire accueille une grande diversité de faune et de flore, notamment de nombreuses orchidées sauvages !

Votre rôle Vous participerez à la découverte de la biodiversité et de la géologie de ce site particulier du Nogentais.

©Association Nature du Nogentais .

10 rue Pavée La Saulsotte 10400 Aube Grand Est +33 6 47 03 60 62 contact@naturedunogentais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ‘La Nature fête ses 20 ans !’, à La Saulsotte La Saulsotte a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise