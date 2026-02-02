La nature nourricière

Pontpoint Oise

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

2026-03-14 2026-03-28 2026-04-04 2026-04-26 2026-05-02

La nature nourricière

Partez dans une aventure nourricière en pays d’Oise et d’Halatte ! Découvrez les plantes et champignons comestibles de saison morilles, ail des ours, violette, sureau noir, aubépine, et d’autres délices sauvages vous attendent, au plus près de chez vous !

Plusieurs dates ce printemps samedi 14 mars, samedi 28 mars, samedi 4 avril, dimanche 26 avril, samedi 2 mai.

Une sensibilisation aux bonnes pratiques de récolte pour ne pas piller les milieux et assurer la sécurité alimentaire de la récolte sera assurée tout au long de l’atelier.

Réservation obligatoire auprès de l’organisateur aux contacts ci-dessous.

Par mail lessecretsdelaforetei@gmail.com

Par téléphone 07 77 30 78 67 .

Pontpoint 60700 Oise Hauts-de-France +33 7 77 30 78 67 lessecretsdelaforetei@gmail.com

