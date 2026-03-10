La nature pour les tiots Armentières
La nature pour les tiots Armentières mercredi 27 mai 2026.
La nature pour les tiots
150 Rue des Résistants Armentières Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 11:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Partez avec votre enfant pour une balade découverte ! Touchez, explorez, écoutez la nature qui nous entoure. Une activité ludique pour éveiller les sens et partager un moment complice en pleine air.
Horaires de 10h30 à 11h30
Durée 1h00
Age de 1 à 3 ans
Nombre de places 10 places sur inscription à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou 07 87 38 14 05
Gratuit pour l’enfant
Bon à savoir prévoir des vêtements adaptés à la météo
Partez avec votre enfant pour une balade découverte ! Touchez, explorez, écoutez la nature qui nous entoure. Une activité ludique pour éveiller les sens et partager un moment complice en pleine air.
Horaires de 10h30 à 11h30
Durée 1h00
Age de 1 à 3 ans
Nombre de places 10 places sur inscription à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou 07 87 38 14 05
Gratuit pour l’enfant
Bon à savoir prévoir des vêtements adaptés à la météo .
150 Rue des Résistants Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 7 87 38 14 05 naturepdh@lillemetropole.fr
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English :
Take your child on a discovery walk! Touch, explore and listen to the natural world around you. A fun activity to awaken the senses and share a moment of complicity in the great outdoors.
Schedule: 10:30 am to 11:30 am
Duration: 1h00
Age: 1 to 3 years
Number of places: 10 on registration at [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) or 07 87 38 14 05
Free for the child
Good to know: bring weather-appropriate clothing
L’événement La nature pour les tiots Armentières a été mis à jour le 2026-03-10 par Hauts-de-France Tourisme