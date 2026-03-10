La nature pour les tiots

150 Rue des Résistants Armentières Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27 11:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Partez avec votre enfant pour une balade découverte ! Touchez, explorez, écoutez la nature qui nous entoure. Une activité ludique pour éveiller les sens et partager un moment complice en pleine air.

Horaires de 10h30 à 11h30

Durée 1h00

Age de 1 à 3 ans

Nombre de places 10 places sur inscription à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou 07 87 38 14 05

Gratuit pour l’enfant

Bon à savoir prévoir des vêtements adaptés à la météo

Partez avec votre enfant pour une balade découverte ! Touchez, explorez, écoutez la nature qui nous entoure. Une activité ludique pour éveiller les sens et partager un moment complice en pleine air.

Horaires de 10h30 à 11h30

Durée 1h00

Age de 1 à 3 ans

Nombre de places 10 places sur inscription à [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) ou 07 87 38 14 05

Gratuit pour l’enfant

Bon à savoir prévoir des vêtements adaptés à la météo .

150 Rue des Résistants Armentières 59280 Nord Hauts-de-France +33 7 87 38 14 05 naturepdh@lillemetropole.fr

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English :

Take your child on a discovery walk! Touch, explore and listen to the natural world around you. A fun activity to awaken the senses and share a moment of complicity in the great outdoors.

Schedule: 10:30 am to 11:30 am

Duration: 1h00

Age: 1 to 3 years

Number of places: 10 on registration at [naturepdh@lillemetropole.fr](mailto:naturepdh@lillemetropole.fr) or 07 87 38 14 05

Free for the child

Good to know: bring weather-appropriate clothing

L’événement La nature pour les tiots Armentières a été mis à jour le 2026-03-10 par Hauts-de-France Tourisme