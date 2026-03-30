La Nature pour Métier

Rue de l’Agriculture Neuvic Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Le Lycée Henri Queuille organise un après-midi découverte des métiers et formations en lien avec la nature, ouvert à tous.

– Venue exceptionnelle du Camion de l’Aventure du Vivant, du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire découvrez les 150 formations de l’enseignement agricole, de la 4ème aux diplômes d’ingénieur.

– Sur les stands de nos partenaires professionnels de Haute-Corrèze, apprenez-en plus sur les métiers en lien avec l’environnement et la nature,

– Grâce à nos partenaires présents, plusieurs animations vous seront proposées initiation à la chasse à l’arc, création de mouches pour la pêche, mur d’escalade, initiation à la conduire de mini pelle, découverte de la Coupe de bois sportive, découverte des options sportives proposées au Lycée (rugby)…

JOURNEE PORTES OUVERTES LE SAMEDI 25 AVRIL DE 9H A 12H .

Rue de l’Agriculture Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 63 57 20 sophie.parel@educagri.fr

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English : La Nature pour Métier

L’événement La Nature pour Métier Neuvic a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze