La Nature se réveille, le Relais aussi ! Santes

La Nature se réveille, le Relais aussi !

20 Chemin du Halage Santes Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Les mascottes et la toute nouvelle équipe du Relais Nature sont heureuses de vous accueillir pour cette nouvelle saison nature ! Grenouille, taupe, abeille et chauve-souris sont impatientes de vous retrouver au sein de l’exposition permanente où petits et grands pourront tester leurs connaissances et explorer le jardin des expériences.

Poussez les portes de la Blanchisserie toute rafraîchie pour découvrir l’exposition photographique Familiers et sauvages de Johanna Vermeire et flânez dans la boutique pour dénicher les nouveaux articles naturalistes qui vous accompagneront partout cette saison !

**Rendez-vous** de 10h à 12h et de 14h à 18h

**Public** tout public

**Bon à savoir** entrée gratuite pour tous

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition permanente La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations.

Les mascottes et la toute nouvelle équipe du Relais Nature sont heureuses de vous accueillir pour cette nouvelle saison nature ! Grenouille, taupe, abeille et chauve-souris sont impatientes de vous retrouver au sein de l’exposition permanente où petits et grands pourront tester leurs connaissances et explorer le jardin des expériences.

Poussez les portes de la Blanchisserie toute rafraîchie pour découvrir l’exposition photographique Familiers et sauvages de Johanna Vermeire et flânez dans la boutique pour dénicher les nouveaux articles naturalistes qui vous accompagneront partout cette saison !

**Rendez-vous** de 10h à 12h et de 14h à 18h

**Public** tout public

**Bon à savoir** entrée gratuite pour tous

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition permanente La Nature retrouvée de 14 h à 18 h

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles animations. .

20 Chemin du Halage Santes 59211 Nord Hauts-de-France +33 3 20 63 11 22 relaisdeule@lillemetropole.fr

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English :

The mascots and the brand-new Relais Nature team are delighted to welcome you to this new nature season! Frog, mole, bee and bat are looking forward to meeting you in the permanent exhibition, where young and old can test their knowledge and explore the garden of experiments.

Push open the doors of the newly refurbished Blanchisserie to discover the photographic exhibition Familiers et sauvages by Johanna Vermeire, and stroll through the boutique to find the new naturalist items that will accompany you everywhere this season!

**Appointments**: 10am to 12pm and 2pm to 6pm

**Public**: all

**Good to know**: free admission for all

Laundry from 10 a.m. to 12 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m

Permanent exhibition La Nature retrouvée from 2 pm to 6 pm

The site is accessible to the disabled. Please contact the team for further information on the accessibility of shows and events.

L’événement La Nature se réveille, le Relais aussi ! Santes a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme