La nature vézelienne en été Vézelay

Vézelay

2025-07-24 08:45:00

2025-07-24 12:00:00

2025-07-24

La petite Faune de Vézelay vous invite à découvrir des arbres et arbustes sauvages oubliés ou mal connus sur la commune de Fontenay-près-Vézelay à proximité du Mont Lignon Viorne, Nerprun, Cornouiller, Cytise et bien d’autres espèces… Avec Thibault Fournier nous serons certains de les reconnaitre, d’en apprendre plus sur les écologies, leurs propriétés, leurs secrets, de réhabiliter certains. .

Parking de la maison médicale de Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 75 42 99

