La Naute Baïkal Champagnat
La Naute Baïkal Champagnat samedi 18 avril 2026.
Champagnat
La Naute Baïkal
Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 21:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Concert de sortie de résidence en Co-Prod avec l’Archipel
Baïkal c’est un duo féminin (Chloé Laum au chant et machines et Clarisse Catarino à l’accordéon et chant) , de la chanson acoustico-électro teintée de textes en Français ,Russe et Bouriate.
une résidence givrée
L’Histoire de deux musiciennes partie en Sibérie sur les rives gelées du Lac Baïkal en mars 2020 qui ont eu le désir de prolonger le voyage en musique pour le partager avec le plus grand nombre.
Un son puissant, sauvage et aérien à la fois. Une esthétique musicale fédératrice, mélange d’Electro , de chanson, saupoudré de sonorités bouriates et russes, le tout associé aux sons réels du lac Baïkal enregistrés avec ferveur.
Des chansons aux airs de transes sibériennes emplies de poésie…
Réconcilier les peuples. Une fusion féminine singulière, puissante et sensible. .
Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54
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English : La Naute Baïkal
L’événement La Naute Baïkal Champagnat a été mis à jour le 2026-04-08 par Marche et Combraille en Aquitaine
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