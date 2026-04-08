Champagnat

La Naute Balade/ Ciné échange

4 Place Jean Guitton Champagnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Balade en foret en famille: Au départ de de la place du village, allons nous prolonger dans le bois de Champagnat, observer ensemble la foret, sa biodiversité, partager nos savoirs, nos interrogations.

Naturaliste, bûcheron, animateur nature, botaniste seront à nos cotés pour animer la balade.

A la suite de cette balade enrichissante, nous nous ravitaillons à Saperlipopette, café du village et conclurons notre journée avec un court métrage.

Emblème des vielles forets du limousin, le pic noir est l’oiseau de cœur du photographe corrézien Bastien Prévost. Ce court métrage réalisé dans la région retrace l’architecte des forets et met en lumière son importance pour la biodiversité forestière. Ce film questionne également sur le rapport entre l’Homme et la Nature et le devenir de ces milieux boisés. .

4 Place Jean Guitton Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

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English : La Naute Balade/ Ciné échange

L’événement La Naute Balade/ Ciné échange Champagnat a été mis à jour le 2026-04-08 par Marche et Combraille en Aquitaine