La Naute Big Red feat. IRIE ITES (Ragga, hip hop, reggae) Champagnat

La Naute Big Red feat. IRIE ITES (Ragga, hip hop, reggae)

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Figure incontournable du reggae français, Big Red (moitié du légendaire duo Raggasonic) est de retour sur scène avec un show explosif en collaboration exclusive avec Irie Ites Sound. Ensemble, ils enchaînent les dates à travers la France et l’Europe, livrant une performance taillée pour les scènes sound system comme pour les grandes scènes lives des festivals. Leur show mêle les classique qui ont marqué toute une génération ( de l’époque Raggasonic jusqu’aux hits solo- aux nouveaux titres percutants de son dernier album « Blood & Victory ». Sur scène, Big Red déploie son flow unique et son énergie brute, au service de textes puissants, engagés et actuels. Un show vibrant, musicalement riche et hautement fédérateur. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

