La Naute High C + Peuple de l’Herbe Champagnat vendredi 21 novembre 2025.

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

High C fait partie de ces rappeurs qui allient le sens à la technique. Dans son rap, on trouve des gènes de Rage Against The Machine croisé au grime anglais de Dizzee Rascal. Les retours sont unanimes le live est explosif. Si la plupart de ses textes sont introspectifs, il se réserve le droit de balancer des grandes punchlines au menton du monde. Il a déjà partagé la scène avec Biga Rans, Cabarello […], etc. Impossible de lui coller une étiquette, ça lui gratterai trop le dos.

Le peuple de l’Herbe Entre cabotages hip-hop et navigations punky-noisy-pop-rock, 10, le bien nommé dixième opus du cosmopolite Peuple de l’Herbe s’avère aussi prodigieux que déroutant. Comme si le voyage ne faisait que commencer …. Après plus de 20 ans de navigation et des vents tantôt porteurs tantôt contraires, ils renfilent le bleu de chauffe et se remettent en scène pour reprendre le large[…] .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

