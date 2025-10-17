La Naute Mago (Chanson Hip Hop Diatonique) Champagnat

La Naute Mago (Chanson Hip Hop Diatonique) Champagnat vendredi 17 octobre 2025.

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – 12 EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Dans l’univers en perpétuel mouvement de la scène musicale bretonne, MAGO se distingue comme une révélation. Composé de Max et Gérome, ce duo passionné captive le public avec une synergie unique, transformant chaque représentation en un moment intense et inoubliable.

MAGO, c’est la rencontre de deux musiciens talentueux issus de groupes emblématique de la scène française. Max, accordéoniste et chanteur de « Le P’tit Son » et Gérome, chanteur et guitariste de « Le Pied de la Pompe », créent un ensemble une alchimie musicale qui transcende la simple addition de leurs talents individuels. En plus de leurs prestations en duo, Max et Gérome sont membres, aux côtés d’artistes tels que Guizmo de Tryo. Avec le collectif, ils parcourent les routes de France pour diffuser une énergie communicative, mêlant créativité, camaraderie et diversité musicale. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

