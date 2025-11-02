La Naute Marché d’automne aux plantes et producteurs Champagnat

La Naute Marché d’automne aux plantes et producteurs

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Début : 2025-11-02

2025-11-02

Retrouvez nous pour l’incontournable marché d’automne, un rendez-vous chaleureux et convivial pour tous les amoureux des plantes, des arbres et de la Nature. Vous pourrez échanger avec de nombreux professionnels passionnés qui seront là pour vous conseiller.

Ce marché sera également l’opportunité de découvrir le travail de nombreux créateurs et artisans qui viendront présenter leurs réalisations et partager leur savoir-faire.

Et bien sûr, ce sera l’occasion idéale pour venir rencontrer les bénévoles de l’association, échanger autour des projets et pourquoi pas rejoindre l’association. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

