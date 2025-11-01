La Naute Miel de Cactus (places assises cabaret) Champagnat

La Naute Miel de Cactus (places assises cabaret)

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Concert de sortie de résidence en Co-Prod avec l’Archipel

Avec une formation atypique et des compositions originales, c’est un style de jazz qui mêle modernité et tradition clins d’oeil à Django, aux plus belles ballades de Chet et Miles ou encore aux valses swing. Hétéroclite ne serait-ce qu’à travers ses nombreuses influences celles citées plus haut mais également la pop, le blues ou les musiques du monde leur musique l’est aussi par les horizons divers dans lesquels ont évolué ces trois musiciens, allant du blues/rock qui tâche à la musique symphonique en passant par le big band. La franche camaraderie qui règne au sein du trio et l’attention portée au traitement des timbres créent un son de groupe homogène et tissent naturellement un lien musical fort. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

