La Naute The Sunvizors (Fusion reggae, trip-hop et électro) Champagnat

La Naute The Sunvizors (Fusion reggae, trip-hop et électro)

Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

The Sunvizors se lance à électriser les scènes de France et d’Europe avec sa fusion irrésistible de reggae, trip-hop et électro. Après le succès de Colors et Fire Inside, le groupe revient avec des titres inédits, où la voix magnétique de Joy et des productions audacieuses puisent dans l’âme du reggae tout en explorant de nouveaux univers sonores.

Sur scène, The Sunvizors offre une expérience immersive et vibrante beats puissants, atmosphères planantes et une énergie communicative qui transporte le public. Incontournables pour les amateurs de rythmes envoûtants et de mélodies lumineuses, ils captivent un public grandissant et s’imposent comme l’un des groupes phares de la scène indépendante. .

Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

