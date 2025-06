La Naute U Brown Champagnat 25 juillet 2025 21:30

Creuse

La Naute U Brown Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse

Début : 2025-07-25 21:30:00

fin : 2025-07-25

2025-07-25

U Brown Avec une carrière de plus de 50 ans, U Brown est l’une des dernières légendes du reggae jamaïcain. Chanteur, toaster et producteur du célèbre label Hits Sound, il a traversé les décennies ,laissant une marque indélébile dans le raggae roots avec des succès tels que « weather ballon », »Superstar » et « tu Shung Peng ». Sa discrétion et son humilité, malgré le fait qu’il soit l’un des plus grands toasters comme U Roy ou Big Youth du monde, en font une pierre angulaire de cette musique. Après de nombreuses années de collaboration sur scène et en studio, U Brown et le label français Irie Ites Records ont joint leurs forces pour produire ce nouvel album intitulé « still Chanting Rub A Dub ». Un album qui marquera sans aucun doute la longue carrière de U Brown comme l’un des plus marquants. .

Plan d’eau de la Naute

Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54

