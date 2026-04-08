La Naute Winston McAnuff feat Bazbaz & Crapy PP Champagnat
La Naute Winston McAnuff feat Bazbaz & Crapy PP Champagnat samedi 9 mai 2026.
Champagnat
La Naute Winston McAnuff feat Bazbaz & Crapy PP
Plan d’eau de la Naute Champagnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 21:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Légende mondiale du Reggae, l’ami Winston s’est taillé un joli bout de carrière dans l’hexagone et bien au-delà. Après avoir longtemps côtoyé et partagé la scène des plus grands rastamen de Jamaïque et d’ailleurs, il formalise en 2004 sa rencontre avec Camille Bazbaz en signant un allbum sublime A drop qui le porte aux avant-postes de la scène Raggae/Soul, avant de s’acoquiner avec Java en 2006 pour un LP Paris Rocking qui installe à jamais sa notoriété sur le sol français.
Depuis l’homme a continué de barouder en signant avec Fixi un Garden of Love qui fut à bien des égards un des albums de l’année 2013. .
Plan d’eau de la Naute Champagnat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 12 54
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English : La Naute Winston McAnuff feat Bazbaz & Crapy PP
L’événement La Naute Winston McAnuff feat Bazbaz & Crapy PP Champagnat a été mis à jour le 2026-04-08 par Marche et Combraille en Aquitaine
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