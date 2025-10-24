La Nébuleuse Eve, scène universitaire Le Mans
La Nébuleuse Eve, scène universitaire Le Mans jeudi 12 mars 2026.
La Nébuleuse
Eve, scène universitaire Av. René Laennec Le Mans Sarthe
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-14
2026-03-12
Festival de 3 jours dans plusieurs lieux du Mans.
Porté par l’association Electrik Campus, le Festival pluridisciplinaire la Nébuleuse mets en avant les scènes musicales du Mans. .
electrik.campus@gmail.com
English :
A 3-day festival at several venues in Le Mans.
German :
3-tägiges Festival an verschiedenen Orten in Le Mans.
Italiano :
Un festival di 3 giorni in diverse sedi a Le Mans.
Espanol :
Un festival de 3 días en varios lugares de Le Mans.
L’événement La Nébuleuse Le Mans a été mis à jour le 2025-10-22 par CDT72