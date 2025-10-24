La Nébuleuse Eve, scène universitaire Le Mans

La Nébuleuse

Eve, scène universitaire Av. René Laennec Le Mans Sarthe

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-12

Festival de 3 jours dans plusieurs lieux du Mans.

Porté par l’association Electrik Campus, le Festival pluridisciplinaire la Nébuleuse mets en avant les scènes musicales du Mans. .

Eve, scène universitaire Av. René Laennec Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire electrik.campus@gmail.com

English :

A 3-day festival at several venues in Le Mans.

German :

3-tägiges Festival an verschiedenen Orten in Le Mans.

Italiano :

Un festival di 3 giorni in diverse sedi a Le Mans.

Espanol :

Un festival de 3 días en varios lugares de Le Mans.

L’événement La Nébuleuse Le Mans a été mis à jour le 2025-10-22 par CDT72