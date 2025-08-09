La nécropole mégalithique de Pech Laglaire Visite chantier de fouilles Gréalou

Gréalou Lot

Début : 2025-08-09 11:00:00

fin : 2025-08-09 13:00:00

2025-08-09

Depuis 2021, les fouilles archéologiques menées à Gréalou ont révélé de nombreuses découvertes remarquables. En 2024, les sondages se poursuivent sur deux nouveaux dolmens appartenant à la nécropole mégalithique du Pech Laglaire. Ce travail permettra d’approfondir les connaissances en termes d’architecture, de fonctionnement funéraire, de datation et d’en savoir plus sur les individus inhumés.

La visite du chantier de fouilles sera l’occasion d’un échange privilégié avec Vincent Ard, archéologue et chargé de recherche au CNRS et Anne Charlotte Lelong de l’association MégaNéo.

Ce rendez-vous est proposé par MégaNéo, le Parc, le Département du Lot et la commune de Gréalou.

Départ fléché depuis le parking situé sur la RD 82 en direction de Saint-Chels.

Prévoir des chaussures de marche.

Visite sans réservation. .

Gréalou 46160 Lot Occitanie +33 5 65 24 20 50

English :

Since 2021, archaeological digs at Gréalou have revealed many remarkable discoveries. In 2024, surveys will continue on two new dolmens belonging to the Pech Laglaire megalithic necropolis. This work will enable us to deepen our knowledge in terms of architecture, funerary functioning and dating, and to learn more about the individuals buried there.

The visit to the excavation site will provide an opportunity for a privileged exchange with Vincent Ard, archaeologist and CNRS research fellow, and Anne Charlotte Lelong from the MégaNéo association.

This event is organized by MégaNéo, the Park, the Lot Department and the commune of Gréalou.

German :

Seit 2021 haben die archäologischen Ausgrabungen in Gréalou zahlreiche bemerkenswerte Funde zutage gefördert. Im Jahr 2024 werden die Sondierungen an zwei neuen Dolmen fortgesetzt, die zur megalithischen Nekropole von Pech Laglaire gehören. Diese Arbeit wird die Kenntnisse über die Architektur, die Grabfunktion und die Datierung vertiefen und mehr über die begrabenen Personen aussagen.

Der Besuch der Ausgrabungsstätte bietet die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch mit Vincent Ard, Archäologe und Forschungsbeauftragter am CNRS, und Anne Charlotte Lelong von der Vereinigung MégaNéo.

Diese Veranstaltung wird von MégaNéo, dem Park, dem Departement Lot und der Gemeinde Gréalou angeboten.

Italiano :

Dal 2021, gli scavi archeologici a Gréalou hanno rivelato una serie di scoperte notevoli. Nel 2024 proseguono le indagini su due nuovi dolmen appartenenti alla necropoli megalitica di Pech Laglaire. Questo lavoro ci permetterà di saperne di più sull’architettura, sulle funzioni funerarie e sulla datazione di questi siti, e di scoprire di più sulle persone che vi sono state sepolte.

La visita al sito di scavo sarà l’occasione per un confronto privilegiato con Vincent Ard, archeologo e ricercatore del CNRS, e Anne Charlotte Lelong dell’associazione MégaNéo.

Questo evento è organizzato da MégaNéo, dal Parco, dal Dipartimento del Lot e dal comune di Gréalou.

Espanol :

Desde 2021, las excavaciones arqueológicas en Gréalou han revelado varios descubrimientos notables. En 2024, prosiguen las prospecciones en dos nuevos dólmenes pertenecientes a la necrópolis megalítica de Pech Laglaire. Estos trabajos nos permitirán conocer mejor la arquitectura, las funciones funerarias y la datación de estos yacimientos, así como saber más sobre los individuos allí enterrados.

La visita a las excavaciones será la ocasión de un debate privilegiado con Vincent Ard, arqueólogo e investigador del CNRS, y Anne Charlotte Lelong, de la asociación MégaNéo.

Este acto está organizado por MégaNéo, el Parque, el Departamento del Lot y el municipio de Gréalou.

