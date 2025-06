La nef fête la musique ! portes ouvertes et concerts La Nef Saint-Dié-des-Vosges 25 juin 2025 14:00

Vosges

La nef fête la musique ! portes ouvertes et concerts La Nef 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2025-06-25 14:00:00

fin : 2025-06-25 23:00:00

2025-06-25

Portes-ouvertes avec des concerts des différents ensembles de la Nef.

20h Jam session pop rock avec en première partie l’Orchestra Pop.Tout public

La Nef 64 rue des quatre frères Mougeotte

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

English :

Open house with concerts by the Nave’s various ensembles.

8pm: Pop rock jam session with opening act Orchestra Pop.

German :

Tag der offenen Tür mit Konzerten der verschiedenen Ensembles des Kirchenschiffs.

20 Uhr: Jam Session Pop-Rock mit dem Orchestra Pop als Vorgruppe.

Italiano :

Apertura con concerti dei vari ensemble nella navata.

ore 20.00: jam session pop rock con l’apertura dell’Orchestra Pop.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas con conciertos de los distintos conjuntos en la Nave.

20.00 h: jam session de pop rock con los teloneros Orchestra Pop.

L’événement La nef fête la musique ! portes ouvertes et concerts Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-06-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES