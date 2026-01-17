La neige est blanche – Marine Mane, Cie In Vitro, Centre Universitaire de Foix, Foix

La neige est blanche – Marine Mane, Cie In Vitro Mercredi 18 mars, 18h30 Centre Universitaire de Foix Ariège

Tarif Orange de 7€ à 15€

Début : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T18:30:00+01:00 – 2026-03-18T19:30:00+01:00

Arrêter ou continuer ? Une jeune adolescente nous emmène dans sa fugue, tout en haut dans la montagne… Une ascension dans le vertige de sa vie, entre la pression du sport de haut niveau, ses difficultés d’intégration, ses espoirs et le tiraillement des choix qui pèsent sur l’adolescence.

Centre Universitaire de Foix centre universitaire de foix Foix 09000 Ariège Occitanie 05 61 05 05 55 https://www.lestive.com/

Marine Mane