La neige est blanche – Saison Ah ? Maison des Cultures de Pays Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

La neige est blanche – Saison Ah ?

Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 19:00:00

fin : 2027-04-02 19:50:00

Date(s) :

2027-04-02

Cie In vitro / Marine Mane (64)

“Toi, qu’est-ce que tu ferais ? Arrêter ou continuer ?”

C’est la question que Thalja se pose et nous pose.

Jeune adolescente qui a chaussé des skis avant d’avoir perdu sa première dent, Thalja entreprend de gravir, seule, le versant abrupt d’une montagne.

Elle s’y enfuit, avec un besoin pressant de réfléchir sur elle-même et sa carrière de sportive de haut niveau. Elle raconte aussi son amour de la neige, l’ivresse de l’altitude, le corps dans l’effort, l’adrénaline.

Au fil de ce monologue rythmé par les mots et la musique, cette quête devient parcours initiatique…

Théâtre

Tout public dès 12 ans .

Maison des Cultures de Pays 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 22 37 RESAHsaison.festival@gmail.com

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English : La neige est blanche – Saison Ah ?

L’événement La neige est blanche – Saison Ah ? Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine