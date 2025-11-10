La Neste coule à flot ??? ANERES Anères

La Neste coule à flot ???

ANERES 7 Rue du Tonkin Anères Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-04 18:30:00

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Rencontre avec Swann Darnaudguilhem, ingénieur hydraulique au Pays des Nestes, en charge de la gestion de l’eau, et Michel Sanciaud, militant citoyen.

L’accès aux animations de la MC 23 est libre. Une adhésion à notre association de 5 € annuelle est souhaitée.

English :

Interview with Swann Darnaudguilhem, hydraulic engineer at Pays des Nestes, in charge of water management, and Michel Sanciaud, citizen activist.

Access to MC 23 events is free. An annual membership of 5? is required.

German :

Begegnung mit Swann Darnaudguilhem, Wasseringenieur beim Pays des Nestes, der für die Wasserverwaltung zuständig ist, und Michel Sanciaud, Bürgeraktivist.

Der Zugang zu den Veranstaltungen des MC 23 ist frei. Eine Mitgliedschaft in unserem Verein von 5 ? jährlich ist erwünscht.

Italiano :

Intervista a Swann Darnaudguilhem, ingegnere idraulico del Pays des Nestes, responsabile della gestione dell’acqua, e a Michel Sanciaud, cittadino attivista.

L’accesso agli eventi del MC 23 è gratuito. È richiesta un’iscrizione annuale di 5 euro.

Espanol :

Entrevista con Swann Darnaudguilhem, ingeniero hidráulico de Pays des Nestes, encargado de la gestión del agua, y Michel Sanciaud, militante ciudadano.

El acceso a los actos de MC 23 es gratuito. Se requiere una suscripción anual de 5?

