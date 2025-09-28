La neurologie s’invite au musée des beaux-arts ! Musée Quai Zola Rennes

La neurologie s’invite au musée des beaux-arts ! Musée Quai Zola Rennes Dimanche 28 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

À l’occasion de la Semaine locale du handicap, du 27 septembre au 9 octobre, l’équipe Ressource épilepsie Bretagne, l’association Neuro-Bretagne et le musée s’associent pour proposer une sensibilisa…

**AU PROGRAMME :**



**14h**

Visite sensible dans les collections permanentes (accessible tous handicaps)



Gratuit, sur réservation : Pour réserver, veuillez envoyer un email à mba-accessibilité@ville-rennes.fr

À noter que votre réservation sera considérée comme validée uniquement après confirmation de notre service.



**De 14h à 17h :**



– Stand de sensibilisation sur les handicaps invisibles dans les maladies neurologiques (Association Neuro-Bretagne, Équipe Ressources, Épilepsies Bretagne), présent dans le patio du Musée.



– Exposition d’œuvres de différents artistes amateurs et professionnels autour des représentations des épilepsies, ainsi que la présentation des outils accessibles du musée.



– Fresque participative sur les représentations des handicaps invisibles en neurologie.



Gratuit, sans réservation

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/activite-tout-public/la-neurologie-sinvite-au-musee-des-beaux-arts

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine