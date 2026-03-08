LA NEUVIÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Sous la direction de Mathieu Bonnin, l’Ensemble Sequentiae interprète la célèbre Neuvième Symphonie de Beethoven un hymne à la joie, à la fraternité et à la puissance universelle de la musique.

L’Ensemble Sequentiae interprète la célèbre Neuvième Symphonie de Ludwig van Beethoven L’Hymne à la joie, sous la direction de Mathieu Bonnin.

Cette œuvre emblématique, symbole universel de fraternité et d’espérance, réunit chœur et orchestre pour célébrer la puissance de la musique et la joie partagée.

Ce concert fait partie du duo Un week-end de musique romantique , proposé à tarif préférentiel sur la billetterie en ligne. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conducted by Mathieu Bonnin, Ensemble Sequentiae performs Beethoven?s famous Ninth Symphony: a hymn to joy, fraternity and the universal power of music.

L’événement LA NEUVIÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34