LA NEUVIÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN Béziers

LA NEUVIÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN Béziers dimanche 15 mars 2026.

LA NEUVIÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Sous la direction de Mathieu Bonnin, l’Ensemble Sequentiae interprète la célèbre Neuvième Symphonie de Beethoven un hymne à la joie, à la fraternité et à la puissance universelle de la musique.

L’Ensemble Sequentiae interprète la célèbre Neuvième Symphonie de Ludwig van Beethoven L’Hymne à la joie, sous la direction de Mathieu Bonnin.

Cette œuvre emblématique, symbole universel de fraternité et d’espérance, réunit chœur et orchestre pour célébrer la puissance de la musique et la joie partagée.

Ce concert fait partie du duo Un week-end de musique romantique , proposé à tarif préférentiel sur notre billetterie en ligne. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Conducted by Mathieu Bonnin, Ensemble Sequentiae performs Beethoven?s famous Ninth Symphony: a hymn to joy, fraternity and the universal power of music.

German :

Unter der Leitung von Mathieu Bonnin führt das Ensemble Sequentiae Beethovens berühmte Neunte Symphonie auf: eine Hymne an die Freude, die Brüderlichkeit und die universelle Kraft der Musik.

Italiano :

Diretto da Mathieu Bonnin, l’Ensemble Sequentiae esegue la celebre Nona Sinfonia di Beethoven: un inno alla gioia, alla fratellanza e al potere universale della musica.

Espanol :

Bajo la dirección de Mathieu Bonnin, el Ensemble Sequentiae interpreta la célebre Novena Sinfonía de Beethoven: un himno a la alegría, a la fraternidad y al poder universal de la música.

L’événement LA NEUVIÈME SYMPHONIE DE BEETHOVEN Béziers a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE