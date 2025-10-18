LA NICHE ALEE & MOURAD + GUIZ Dommarien

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Tout public

Chanson festive

Quand les univers poétiques de la rue Kétanou et de Tryo se croisent à La Niche ! ALEE & MOURAD (de la Rue Kétanou) et GUIZ (de Tryo) vous invitent à partager une soirée généreuse, humaine et vibrante. Ils vous feront découvrir leurs compositions récentes, sans oublier de reprendre quelques tubes qui ont marqué une génération. Rires, chants, guitares et émotions garantis. la Niche deviendra pour une nuit un véritable cabaret de la chanson libre.

Ouverture des portes à 20h30. .

LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 78 82 contact@laniche.fr

