LA NICHE CONCERT FOURCHETTE GOGO GRIS GRIS Dommarien

LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien Haute-Marne

Tarif : 28 – 28 – EUR

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Tout public

Jazz Funk Blues

Un concert qui se déguste autant qu’il s’écoute ! GoGo Gris Gris vous embarque dans l’univers festif et envoûtant de la Nouvelle-Oreléans. Quatre musiciens charismatiques, menés par un batteur-chanteur passionné, feront groover vos oreilles, pendant que vos papilles seront comblées par les plats du traiteur local Bailly. Une soirée qui allie plaisir musical et plaisir gustatif dans un esprit chaleureux et convivial. Menu à découvrir prochainement.

Uniquement sur réservation. .

LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 78 82 contact@laniche.fr

