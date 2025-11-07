LA NICHE DUB NICH’SESSION #4 Dommarien
LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tout public
Dub live et mix
La Niche vivre aux sons profonds du club ! Pour cette 4e édition de la DUB NICH’SESSION, la scène accueille Weeding Dub, figure emblématique de la scène club française, aux côtés de Dubanko x WoodyVibes et d’autres invités pour 7 heures son non-stop. Le tout propulsé par le sound system 2MAudio. Une soirée pour les passionné -e -s de basses puissantes et d’ambiance foots, en collaboration avec Tek 52.
Ouverture des portes à 21h. .
LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 78 82 contact@laniche.fr
