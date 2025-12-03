LA NICHE JEUNE PUBLIC CHUT, OSCAR ! Dommarien
Tarif : 8 EUR
Début : 2025-12-03
Tout public
Jazz
Installez-vous confortablement et laisse Mamajazz vous raconter la grande histoire du jazz… dans un spectacle musical à hauteur d’enfant, où animation, humour et musique live se mêlent. De la Nouvelle-Orléans à New York, Oscar le perroquet ponctue les récits de cette grand-mère swing avec tendresse. Une initiation ludique et pleine d’énergie à un siècle de jazz. Un moment à partager en famille ! .
LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 78 82 contact@laniche.fr
