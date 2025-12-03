LA NICHE JEUNE PUBLIC CHUT, OSCAR ! Dommarien

LA NICHE JEUNE PUBLIC CHUT, OSCAR ! Dommarien mercredi 3 décembre 2025.

LA NICHE JEUNE PUBLIC CHUT, OSCAR !

LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Tout public

Jazz

Installez-vous confortablement et laisse Mamajazz vous raconter la grande histoire du jazz… dans un spectacle musical à hauteur d’enfant, où animation, humour et musique live se mêlent. De la Nouvelle-Orléans à New York, Oscar le perroquet ponctue les récits de cette grand-mère swing avec tendresse. Une initiation ludique et pleine d’énergie à un siècle de jazz. Un moment à partager en famille ! .

LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 78 82 contact@laniche.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LA NICHE JEUNE PUBLIC CHUT, OSCAR ! Dommarien a été mis à jour le 2025-09-14 par Antenne du Pays de Langres