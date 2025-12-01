LA NICHE LA SOIRÉE DES MICHEL Dommarien
LA NICHE LA SOIRÉE DES MICHEL Dommarien samedi 13 décembre 2025.
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-12-13
Tout public
Musique & Show déjantés
Pour la dernière soirée de l’année 2025 à La Niche, cap sur LA soirée déjantée, à ne surtout pas louper ! Fiesta, rigolade, dans accoutrements douteux et surtout bonne humeur contagieuse seront au rendez-vous ! Michel Hubert vous transportera à bord d’une Fiesta inattendue. Quant à Michel Vedette, il a dit « 80 % de la planète vit en dessous du seuil de pauvreté de la danse, je suis là pour redistribuer les richesses ». Et enfin, il y les hommes, il y a Dieu et au-dessus, il y a Michel Mercury, un ambianceur de génie.
Ouverture des portes à 20h30 .
LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 78 82 contact@laniche.fr
