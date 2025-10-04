LA NICHE RYON + MYSTICALLY Dommarien

LA NICHE RYON + MYSTICALLY Dommarien samedi 4 octobre 2025.

LA NICHE RYON + MYSTICALLY

LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien Haute-Marne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Tout public

Reggae

Une soirée sous le signe des bonnes ondes ! Le groupe Ryon, porté par son énergie solaire et ses textes conscients, revient défendre son 4e album « Rayonner » sur les scènes de France. en première partie, Mystically, duo vocal féminin accompagné de musiciens talentueux, vous transporte dans une ambiance mêlant reggae, soul et musiques du monde. Une soirée idéale pour se réchauffer au cœur de l’automne.

Ouverte des portes à 20h30. .

LA NICHE DU CHIEN A PLUMES Dommarien 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 78 82 contact@laniche.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LA NICHE RYON + MYSTICALLY Dommarien a été mis à jour le 2025-09-14 par Antenne du Pays de Langres