LA NICHE VILLAGES EN FÊTE Val-de-Meuse

Dans le village Val-de-Meuse Haute-Marne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Tout public
Quartet en folk
Provenchères s’anime pour une grande fête de village en plein air ! Toute la journée, retrouvez des producteurs locaux, des animations musicales et un bal guinguette, avant le concert du soir à 21h avec Churchman & The Rainbirds. Ce quartet folk aux accents chaleureux viendra clore cette journée conviviale. Apportez votre pique-nique ou profitez des produits proposés sur place, dans une ambiance familiale et détendue. C’est un projet du Ministère de la Culture porté par l’association et la ville de Provenchères-sur-Meuse.
Dans le village Val-de-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 78 82 contact@laniche.fr
