LA NICHE VILLAGES EN FÊTE Val-de-Meuse

Val-de-Meuse Haute-Marne

2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Tout public

Quartet en folk

Provenchères s’anime pour une grande fête de village en plein air ! Toute la journée, retrouvez des producteurs locaux, des animations musicales et un bal guinguette, avant le concert du soir à 21h avec Churchman & The Rainbirds. Ce quartet folk aux accents chaleureux viendra clore cette journée conviviale. Apportez votre pique-nique ou profitez des produits proposés sur place, dans une ambiance familiale et détendue. C’est un projet du Ministère de la Culture porté par l’association et la ville de Provenchères-sur-Meuse.

Val-de-Meuse 52140 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 78 82 contact@laniche.fr

