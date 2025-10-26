La Noche Nuestra La Machine du Moulin Rouge Paris

La Noche Nuestra La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 26 octobre 2025.

Et pour cette édition spéciale, iels prennent le contrôle de La Machine du Moulin Rouge avec une seule envie : ramener un morceau de leurs souvenirs ici, et créer un espace de fête à leur image.

Une nuit pour danser, pour partager les cultures, les histoires, les liens et l’amour qui les relient.

Pensée par Claudia Rivera et La Machine du Moulin Rouge, cette soirée transformera les deux salles du club en lieux vivants et vibrants :

d’un côté, une fête inspirée des block parties d’Amérique latine, pleine d’énergie et de liberté ;

de l’autre, une salsothèque comme on en rêve, pour danser jusqu’au matin.

Mais cette nuit ne sera pas qu’une fête.

Ce sera un monde créé ensemble.

Un monde où les parents et les ami·e·s se retrouvent.

Un monde de retrouvailles, de transmission, de chaleur humaine.

Un monde où la musique fait tomber les murs, les langues et les frontières.

Une expérience collective, généreuse et immersive, portée par une programmation internationale.

Du reggaetón à la salsa, de la cumbia au dembow, de la guaracha à la bachata avec des artistes en live, des corps en mouvement, et une seule volonté : célébrer ce qui nous unit.

La Noche Nuestra fait son grand retour à Paris à La Machine !

Le samedi 25 octobre 2025

de 23h55 à 06h00

payant

De 17 à 23 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

