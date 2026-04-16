Chevigney-sur-l’Ognon

La Noctambule

Chevigney-sur-l’Ognon Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Noctambule marche nocturne. Parcours à travers les sentiers et chemins de bois, 10 et 13 km. Deux ravitaillements sur le parcours (barbecue) et dessert à l’arrivée. Inscriptions jusqu’au 28.05.2026. .

Chevigney-sur-l’Ognon 25170 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@aslchevigney.fr

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English : La Noctambule

L’événement La Noctambule Chevigney-sur-l’Ognon a été mis à jour le 2026-04-16 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN