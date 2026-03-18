La Noctambule Croisières Repas nocturnes sur la Saône Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

La Noctambule Croisières Repas nocturnes sur la Saône

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22 2026-09-12

En juillet, août et septembre, embarquez pour un voyage inoubliable à bord de l’Audacieux.

La Noctambule, une croisière repas commentée de 3h pour admirer des paysages éblouissants au coucher du soleil, une traversée du tunnel de Saint-Albin avant la nuit, et un instant de quiétude sur l’eau à nul autre pareil.

Laissez-vous envoûter par la beauté crépusculaire de la Saône, et réservez dès maintenant !

Notre Office de tourisme vous propose un accompagnement de l’achat à l’embarquement, pendant toute la durée de la croisière et jusqu’à l’amarrage final au port de plaisance nos animatrices sont présentes sur le bateau et vous dévoilent au cours de cette balade les secrets et anecdotes entourant la navigation sur la Saône, et vous emmènent dans une plongée dans la navigation fluviale du XIXème siècle, le tout accompagné d’un repas gourmand !

Émerveillez-vous et partagez des moments conviviaux avec vos amis et votre famille, réservez vos places dès aujourd’hui !

Faites une Escale Intense dans les Combes

Possibilité d’offrir une croisière avec nos chèques cadeau disponibles à l’office de tourisme.

A découvrir aussi les croisières commentées du samedi après-midi pour un instant farniente en douceur, et les croisières Rendez-vous du Terroir alliant convivialité et découverte autour d’un apéritif composé de produits locaux ! .

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

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English :

L’événement La Noctambule Croisières Repas nocturnes sur la Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE