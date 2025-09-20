La Noctambule Thiézacoise Thiézac
La Noctambule Thiézacoise Thiézac samedi 27 septembre 2025.
Cantal
La Noctambule Thiézacoise Aire du camping Thiézac Cantal
Début : Samedi 2025-09-27 15:00:00
fin : 2025-09-27 00:00:00
2025-09-27
Deux parcours trail (28 et 15 km), un parcours randonnée pédestre (15km), suivis d’un repas ouvert à tous.
Détails 2025 à venir,
Aire du camping
Thiézac 15800 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 30 15 78
English :
Two trail courses (28 and 15 km), one hiking course (15km), followed by a meal open to all.
Details 2025 to come,
German :
Zwei Trailstrecken (28 und 15 km), eine Wanderstrecke (15 km), gefolgt von einem Essen, das für alle offen ist.
Details 2025 werden noch bekannt gegeben,
Italiano :
Due percorsi di trail (28 e 15 km), un percorso di trekking (15 km), seguiti da un pranzo aperto a tutti.
Dettagli in arrivo per il 2025,
Espanol :
Dos recorridos de trail (28 y 15 km), un recorrido de senderismo (15 km), seguidos de una comida abierta a todos.
Detalles en 2025,
L’événement La Noctambule Thiézacoise Thiézac a été mis à jour le 2025-02-08 par Office de Tourisme du Carladès