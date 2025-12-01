La nocture de Noël des commerçants Parvis de la Mairie Montville

La nocture de Noël des commerçants

Parvis de la Mairie 21 Place du Général Leclerc Montville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 21:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Les commerçants de Montville vous invite ce vendredi 12 décembre à la Nocturne de Noël des commerçants.

Au programme de cette nocturne de Noël, entre deux chocolats ou vins chauds, vous pourrez participer à une chasse au trésor et prendre une photo avec le Père Noël

Les commerçants de Montville vous attendent nombreux à cette Nocturne de Noël ce vendredi 12 décembre. .

Parvis de la Mairie 21 Place du Général Leclerc Montville 76710 Seine-Maritime Normandie

English : La nocture de Noël des commerçants

L’événement La nocture de Noël des commerçants Montville a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin