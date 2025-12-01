La nocture de Noël des commerçants Parvis de la Mairie Montville
Parvis de la Mairie 21 Place du Général Leclerc Montville Seine-Maritime
Les commerçants de Montville vous invite ce vendredi 12 décembre à la Nocturne de Noël des commerçants.
Au programme de cette nocturne de Noël, entre deux chocolats ou vins chauds, vous pourrez participer à une chasse au trésor et prendre une photo avec le Père Noël
Les commerçants de Montville vous attendent nombreux à cette Nocturne de Noël ce vendredi 12 décembre. .
